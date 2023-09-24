حدث ليلاً| تفاصيل واقعة السيناتور الأمريكي.. حقيقة إلغاء قرار حظر تصدير البصل

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"الصحة" تعلن التقرير اليومي لحملة "100 يوم صحة"

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 138 ألفا و754 خدمة، من خلال حملة "100 يوم صحة" أمس الجمعة 22 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

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لطلاب مدارس النيل.. رابط مباشر لتسجيل مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق 2023

بدأ مكتب التنسيق بدء مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الدولية، والذين انتهي مكتب تنسيق القبول بالجامعات من ترشيحهم وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي.

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غرق مركب فى المنصورة.. وتحرك رسمي عاجل

تعرض مركب مخصص للتنزه ومتوقف في مرسى المهندسين بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية للغرق خلال توقفه بالمرسى، دون وجود خسائر بشرية في الأرواح.

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بيان رسمي يحسم الجدل.. حقيقة إلغاء قرار حظر تصدير البصل

أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس في بيان، أن قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر.

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شكري: مصر تستورد مياه افتراضية بقيمة 15 مليار دولار سنويا

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن ندرة الموارد المائية، والعجز في نصيب الفرد من المياه في مصر، أدى إلى استيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة 15 مليار دولار سنويا.

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سد النهضة وحقوق الإنسان.. أبرز ما جاء في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

ألقى وزير الخارجية، سامح شكري، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت.

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شعبة الخضار توضح أسباب زيادة أسعار البصل بالأسواق

علق حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، على أزمة ارتفاع أسعار البصل بالأسواق المصرية، موضحًا أن التغيرات المناخية أثرت على جميع المنتجات الزراعية بما فيها البصل.

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عمرو أديب يوضح تفاصيل واقعة السيناتور الأمريكي

عقب الإعلامي عمرو أديب عن واقعة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، والاتهامات الموجهة له ولزوجته، بارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز، مؤكدًا أن القضية غير واضحة وتنقصها المعلومات.

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لماذا قررت الحكومة تأجيل تطبيق حظر تصدير البصل؟

كشفت الحكومة، عن أسباب إرجاء تنفيذ قرار حظر تصدير البصل، الذي تم اتخاذه في اجتماعه يوم الأربعاء الماضى.

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وزير الري الأسبق: الضرر الأكبر من سد النهضة يقع على مصر

قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد الأسبق، إنه لا يجب توجيه اللوم للسودان في أزمة سد النهضة لأنه أقل كثيرًا من ناحية الضرر، مؤكدًا أن أن الضرر الأكبر من سد النهضة يقع على مصر خاصة فيما يتعلق بالحصة المائية.

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