"اقتصادية النواب": انبهار العالم بالعاصمة الإدارية دليل على نجاح مصر فى تحقيق التنمية



كتب- سامح سيد:

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب انبهار ممثلى مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بما رأوه في العاصمة الإدارية باعتبارها " دُرة المدن الذكية " وقولهم خلال جولتهم وزيارتهم لأهم معالم العاصمة الادارية الجديدة : «حقًا.. عظمة المصريين في كل مكان وزمان».

كما اعتبر البرلماني زيادة الوفد لأهم معالم العاصمة الإدارية والأهرامات والمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية والتي نظمتها وزارة المالية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تستضيفها مصر لأول مرة بإفريقيا بشرم الشيخ يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين بمثابة أكبر ترويج لجذب الاستثمارات الاجنبية لمصر والترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية معرباً عن سعادته البالغة لتأكيد الوفد الاسيوى بأن مارأوه بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد نموذجًا أكثر إبداعًا للتنمية المستدامة طالما حلمنا بتحقيقه في مشروعاتنا باعتباره نقلة حضارية تخلق فرصًا واعدة لبناء شراكات المستقبل مع القطاع الخاص في مصر خاصة بعد ما لمسنا طموحًا كبيرًا وإصرارًا لدي الدولة المصرية على العمل الجاد والمتواصل من أجل الغد بمشروعات تنموية ضخمة تم تنفيذها في زمن قياسي، فقد عايشنا واقعًا تنمويًا يعكس إرادة حقيقية للعبور بمصر إلى غد أفضل يرتكز على الاستثمارات المستدامة.

كما أكد الدكتور محمد عبد الحميد الأهمية الكبيرة لتصريحات جين لي تشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التى وجه فيها الشكر لمصر على استضافة الاجتماعات السنوية للبنك باعتبارها شريكًا مهمًا في التنمية والترابط القاري مؤكداً أن انبهار جين لى تشون بالإصرار الموجود لدى الدولة المصرية والسعي الحثيث الذي يستهدف تحسين جودة حياة المصريين في الأساس وقبل كل شيء ونحن ندعم هذا المسار للغاية وسعداء بالتعاون من أجل تعميق الشراكة مع القطاع الخاص ودفع دوران عجلة الاقتصاد يؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خاصة أن العالم كله من خلال قياداته ووفوده التى تتابع وتشاهد العاصمة الادارية الجديدة تبدى انبهارها بهذا المشروع القومى العملاق والناجح.