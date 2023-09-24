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"الطرق الصوفية" تعلن تأييدها لترشح الرئيس السيسي لفترة قادمة

03:00 ص الأحد 24 سبتمبر 2023

الدكتور عبد الهادى القصبي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت الجمعية العمومية للمشيخة العامة للطرق الصوفية تأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة مقبلة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوى برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها وبحضور الدكتور على جمعة رئيس قطاع الدعوة والدكتور محمد محمود أبو هاشم رئيس القطاع الصوفى ومشايخ الطرق الصوفية وقيادات العمل الصوفى بجمهورية مصر العربية، صرح بذلك أحمد قنديل المتحدث الرسمي.

وقال قنديل، إن الجمعية العمومية أعلنت تأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبيرا عن الجهود التى بذلها خلال المرحلة السابقة وتقديرا وعرفانا للحفاظ على مقدرات البلاد ونشر الأمن والأمان.

وأوضح الدكتور عبد الهادى القصبى، أن إعلان الجمعية العمومية للمجلس الأعلى تأييدها لترشح الرئيس إنما هو عرفانا بالجميل لرجل أخلص فى مهمته.

سوق مصراوى

عبد الهادى القصبى الطرق الصوفية الرئيس السيسي

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