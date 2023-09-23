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BBC

شبورة مائية و سحب منخفضة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

10:05 م السبت 23 سبتمبر 2023
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كتب- محمد شاكر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة طقس غد الأحد، الموافق ٢٤ سبتمبر، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يسود غدًا الأحد 24 سبتمبر طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقعت الهيئة، حدوث شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية قد تكون كثيفه أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء.

وأضافت الأرصاد: هناك احتمالية وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
كما تنخفض نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يعمل على الإحساس بانخفاض الحرارة.

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى مما يعمل على تلطيف الأجواء.

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الطقس شبورة مائية الأرصاد درجات الحرارة

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