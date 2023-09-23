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BBC

أول أيام الخريف.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

06:54 م السبت 23 سبتمبر 2023
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    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
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كتب- محمد شاكر :

علقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، نشرته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول ارتفاع درجات الحرارة اليوم.

وقالت الهيئة: على الرغم من أن اليوم هو أول أيام الخريف فلكيا إلا أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة ولكنه ارتفاع طفيف ومؤقت لا يرقى لوصفه موجة حارة.

وأضافت الهيئة: تظل الأجواء لطيفة ليلاً وفي الصباح الباكر بسبب انخفاض نسب الرطوبة النسبية ليلا ونشاط نسبي في الرياح يعطي مزيدا من التحسن.

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طقس حار درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريف

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