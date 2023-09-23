أول أيام الخريف.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة
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كتب- محمد شاكر :
علقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، نشرته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول ارتفاع درجات الحرارة اليوم.
وقالت الهيئة: على الرغم من أن اليوم هو أول أيام الخريف فلكيا إلا أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة ولكنه ارتفاع طفيف ومؤقت لا يرقى لوصفه موجة حارة.
وأضافت الهيئة: تظل الأجواء لطيفة ليلاً وفي الصباح الباكر بسبب انخفاض نسب الرطوبة النسبية ليلا ونشاط نسبي في الرياح يعطي مزيدا من التحسن.
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