أول أيام الخريف.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

كتب- محمد شاكر :

علقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، نشرته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول ارتفاع درجات الحرارة اليوم.

وقالت الهيئة: على الرغم من أن اليوم هو أول أيام الخريف فلكيا إلا أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة ولكنه ارتفاع طفيف ومؤقت لا يرقى لوصفه موجة حارة.

وأضافت الهيئة: تظل الأجواء لطيفة ليلاً وفي الصباح الباكر بسبب انخفاض نسب الرطوبة النسبية ليلا ونشاط نسبي في الرياح يعطي مزيدا من التحسن.