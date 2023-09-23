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السياحة تكشف تفاصيل تصادم أحد الفنادق العائمة أثناء مروره بمحافظة المنيا

06:20 م السبت 23 سبتمبر 2023

أرشيفية

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كتب- محمد أبو بكر:

تعرض أحد الفنادق العائمة اليوم لحادث تصادم أثناء مروره بالممر الملاحي النهري لمحافظة المنيا، وهو في طريقه من مدينة القاهرة إلى مدينة الأقصر.

وأكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، في بيان رسمي، أن هذا الفندق العائم كان خالي تماماً من أي نزلاء سواء من المصريين أو الأجانب، وأن هذا الحادث وقع دون وجود أية خسائر في الأرواح.

وأوضح عامر أن هذا الفندق العائم كانت قد انتهت رخصة التشغيل السياحي الخاصة به منذ مايو 2023، ولم يتم تجديدها حتي تاريخه، ولم يستقبل أي نزلاء من المصريين أو الأجانب حيث تواجد الفندق المذكور بالورشة في حلوان على مدار الأربعة أشهر الماضية لإجراء أعمال التطوير والتجديد والصيانة اللازمة حتى يتسنى له العمل خلال الموسم الشتوي.

وبعد الانتهاء من جميع أعمال التجديد والصيانة، حصلت إدارة الفندق العائم على تصريح مرور من القاهرة إلى الأقصر من الإدارة العامة للحماية المدنية والهيئة العامة للنقل النهري، للرسو بالأقصر ومن ثم إجراء المعاينات اللازمة له من وزارة السياحة والآثار وتجديد الترخيص الخاص به، تمهيداً لبدء العمل من أول شهر أكتوبر القادم.

وقد تعرض الفندق لهذا الحادث أثناء مروره أسفل أحد الكباري بمحافظة المنيا وتصادمه به مما أدي إلى حدوث شق بجسم الفندق ودخول المياه من المستوي الأول له، وقام ريس الفندق العائم بتحريك العائمة لرسوها علي البر لعدم تعطل الحركة الملاحية بالمجري الملاحي وقيام أفراد الطاقم بالنزول.

ومازالت التحقيقات مستمرة بالنيابة والجهات المعنية، كما تم التنسيق مع الشركة المالكة للفندق العائم لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.

سوق مصراوى

الفنادق العائمة حادث تصادم محافظة المنيا محمد عامر

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