سد النهضة.. وزير الري الأسبق يطرح تساؤلات حول مفاوضات أديس أبابا

كتب- أحمد مسعد:

علق الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، على انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي اليوم في أديس أبابا بعد فشل الجولة الأولى التي عقدت بالقاهرة الشهر الماضي في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو 2023 نتيجة لتعنت الجانب الإثيوبي.

وتساءل "علام" عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم السبت، عن احتمالات تغير الموقف الإثيوبي ليكون أكثر مسئولية واعتدالا؛ وهل هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق قانوني مع مصر والسودان حول قواعد ملء وتشغيل السد خلال فترة الأربعة أشهر المحددة في الإعلان الرئاسي المصري - الإثيوبي؟.

وأوضح وزير الري الأسبق، أن الإجابات يمكنها أن تتحول لأسئلة في ظل طرح الأسباب المتعلقة بدوافع تغير الموقف الإثيوبي، مشيرًا إلى أن الصورة ستتضح عقب الإعلان عن نتائج هذه المفاوضات.

وانطلقت اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

جاء ذلك في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس بناءً على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

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