تفاصيل غرق فندق سونستا العائم جزئيا في النيل بمحافظة المنيا
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، غرق فندق سونستا العائم جزئيا في محافظة المنيا، وذلك قبل قليل.
وفي هذا الإطار، كشف جمال الطيب، مدير عام مراكب وينج السابق، أن الفندق العائم تحرك من القاهرة بعد إجراء أعمال الصيانة له.
وأضاف "الطيب" لمصراوي، السبت: الجهازات فصلت مما تسبب في اصطدام المركب بصدادات النيل وهذا سبب الغرق.
وتابع: المركب لم يكن بها أحد، وكانت ستعمل خلال أسبوعين، وأرى ضرورة تنظيف الأرض وجعلها جاهزة للمراكب من خلال سحب الرمال من المجرى.
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