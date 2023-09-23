العلبة بـ180 جنيها.. أماكن طرح حلاوة المولد بمنافذ الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح حلاوة المولد النبوي الشريف بأسعار مخفضة عبر منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة، موضحًا أن سعر العلبة للكيلو الواحد بـ 95 جنيه للكيلو والـ 2 كيلو 180 جنيها.

وقال صالح، في تصريح خاص لمصراوى، اليوم السبت، إن العلبة تضم أجود أنواع الحلوى من خلال الاعتماد على مستوردين تخضع منتجاتها للرقابة الشديدة.

وأشار إلى أن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" من أقوى المبادرات التي تدعم بها وزارة الزراعة المواطنين للحد من الغلاء.

وأشار مستشار وزير الزراعة، إلى أن الوزارة توفر جميع السلع التي يحتاجها المواطن على مدار العام بتخفيضات تتراوح بين 20% و30%.

وجاءت أماكن منافذ الوزارة التي يمكن الشراء من خلالها كما يلي:

1- منفذ الدقي - شارع 1 نادي الصيد.

2- منفذ شباب الخريجين بالدقي - شارع 1 نادي الصيد.

3 - منفذ الهرم - شارع الهرم، محطة المطبعة.

4- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي.

5- ميدان لاظوغلي - مدينة القاهرة، منفذ وزارة العدل.

6- الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر ومنفذ سوق الجملة بأكتوبر.

7- كورنيش النيل - مستشفى السلام منطقة المعادي.

8- منفذ القاهرة - مدينة 15 مايو.

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