"الزراعة" تنظم يوم حصاد لأصناف الأرز السوبر مبكرة النضج

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا ​

كتب- أحمد مسعد:



حضر الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير وإنتاج الأرز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية، يوم حصاد أصناف الأرز السوبر سخا سوبر 302 وسخا سوبر 303 المبكرة النضج وعالية المحصول والمقاومة للتغيرات المناخية وذلك بحقل المزارع محمد النقيب بقرية بوريك الحجر مركز طنطا محافظة الغربية.

وأشاد جميع الحضور بالأصناف العملاقة الحديثة من الأرز، وأثنى نواب البرلمان على الجهد المبذول من وزير الزراعة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول الأرز الذي شهد طفرة كبيرة.

حضر يوم الحصاد نواب البرلمان بمحافظة الغربية، وعدد كبير من قيادات المحافظة وكبار مزارعي الأرز ووكلاء المعهد ومدير محطة بحوث سخا وفريق العمل بالمشروع القومي.​