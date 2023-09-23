بسبب تجاوزات الأندية.. برلماني يطالب بميثاق شرف للرياضة

كتب- سامح سيد:

طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تكفل عودة الانضباط والأخلاق والقيم الرياضية داخل مختلف الملاعب والأندية الرياضية في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية بصفة عامة ومسابقات كرة القدم بصفة خاصة بعد بدء ماراثون الدوري العام لكرة القدم "دوري النيل".

وأكد النائب، في سؤال موجه لوزير الشباب والرياضة، أن التصرفات غير الأخلاقية التي يقوم بها العديد من لاعبي كرة القدم والأجهزة الفنية والإدارية خلال مسابقات الدورى العام لكرة القدم تسيء للرياضة المصرية وجماهير كرة القدم.

كما طالب "شمس الدين" الدكتور أشرف صبحي، بوضع ميثاق شرف رياضي مُلزم لجميع اللاعبين والأندية الرياضية والجماهير، مؤكدا ضرورة تطبيق العقوبات ضد كل من يسيء للرياضة المصرية.

وقال النائب السيد شمس الدين: إننا شاهدنا مباريات العديد من المسابقات العالمية في كرة القدم وللأسف الشديد لا نرى ما نراه داخل الملاعب المصرية وفي مدرجات الجماهير التي تشجع الأندية سواءً داخل الملاعب وخارجها.

وأشار إلى أن السبب في استمرار الظواهر السلبية والسيئة داخل الملاعب الرياضية يرجع إلى عدم تطبيق القانون ضد كل من يرتكبون المخالفات سواء كانوا من اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية أو مجالس إدارات الأندية الرياضية أو حتى الجماهير.

ووجه النائب السيد شمس الدين، عدة تساؤلات إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قائلا: "هل أنت راضٍ عما يدور من مخالفات صارخة في سلوك اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية داخل الملاعب الرياضية؟، وإذا كنت غير راضٍ فلماذا لم تتحرك؟ خاصة أنه لا وجود لاتحاد كرة القدم وكأن هذه المؤسسة غير مسئولة عما يدور من مخالفات داخل الكرة المصرية، هل نحن في حاجة إلى تعديلات جديدة في قانون الرياضة؟.

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