"صحة النواب" تثمن نجاح مبادرة "100 يوم صحة"

كتب- سامح سيد:

وصف الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، إعلان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تقديم 33 مليونا و549 ألفا و815 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" في 89 يوما منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي في جميع محافظات الجمهورية بمثابة نجاح كبير ويفوق الخيال في تنفيذ تكليفات الرئيس لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان.

ووجه "سليم" في بيان اليوم، التحية لجميع القيادات والأطباء وأطقم التمريض وأبطال الإسعاف وجميع العاملين داخل جيش مصر الأبيض الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لتقديم الرعاية الصحية لجميع المرضى في مختلف المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، معتبرا مثل هذه الإنجازات الطبية الكبيرة بمثابة نجاح كبير في تطوير وتحديث كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية.

وطالب الدكتور محمد سليم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالاستمرار في دعم الموارد المالية المخصصة لوزارة الصحة وتقديم المزيد من الحوافز المالية التشجيعية لجميع الأطباء وأطقم التمريض والإسعاف وجميع العاملين داخل وزارة الصحة لتحقيق المزيد من النجاحات في الارتقاء بالمنظومة الصحية، معربا عن ثقته التامة في اتجاه الحكومة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل طبقا لتوقيتاتها الزمنية المحددة بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور محمد سليم إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سيكون له دوره المهم في تمتع جميع المواطنين وفي مقدمتهم البسطاء والفقراء بالخدمات الصحية الشاملة والمستدامة بالمجان ودون تحمل أي أعباء مالية، مشيدا بدمج المؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة في مشروع التأمين الصحي الشامل.​