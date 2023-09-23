هل تنتظر الأقصر موسم سياحي شتوي قد يكون الأكبر؟.. "الغرفة السياحية" تُجيب
كتب- محمد أبو بكر:
قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، إن محافظة الأقصر تتأهب لموسم سياحي شتوي قوي.
وأضاف "صادق" لمصراوي، أنه يجب النظر لها بعين مختلفة، حتى نستطيع تحقيق النجاح بالشكل الأمثل خلال الموسم الشتوي، وحل مشكلات المراكب العائمة بين الأقصر وأسوان، إلى جانب الفنادق المتوقفة.
وأشار، إلى وجود 150 مركب تعمل على النيل من 300 مركب مُرخصين، لافتاً إلى أنه يجب العمل على تشغيل كل المراكب لإضافة قوة سياحية "مُعطلة" ستعمل على تشغيل وتدوير الأموال.
ولفت عضو الغرفة السياحية، إلى أنه يجب الابتعاد عن البناء بالمناطق الأثرية، ويكون هناك تجمعات صحراوية بعيدة عن المدن، حتى يستطيع السائح رؤية الطبيعة والوضع التراثي.
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