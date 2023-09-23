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BBC

مع اقتراب الموسم الشتوي.. "الغرفة السياحية": نسب الإشغال ستصل إلى 95 %

05:00 ص السبت 23 سبتمبر 2023

مجدي صادق عضو غرفة السياحة

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كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، إنه من المتوقع أن تصل نسبة الحجوزات بالفنادق إلى 110 %، و الأشغال إلى 95 % بالموسم السياحي الشتوي.

وأضاف "صادق" في تصريحات أدلى بها لـ "مصراوي"، أن نسب الإقبال على مصر ستزيد خلال الفترة المقبلة نتيجة الدعاية الإيجابية، وطالما أن مصر مستقرة يمكننا أن نعيد مجددًا تحقيق الأرقام التاريخية مثل عام 2010.

وأوضح، أن كل شركات السياحة وغرف الشركات تتواجد بكل المؤتمرات وعلى اتصال بالوكلاء، لأن معظم السياحة مرتبطة بالعمل السائح، ويجب العمل بشكل متواصل لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار عضو الغرفة السياحية، إلى أن الشركات المصرية قوية، وتعمل بشكل جيد على الجذب السياحي والدعاية الجيدة، لمواصلة النمو في السياحة وتحقيق أرقامًا مرتفعة.

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