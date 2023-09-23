سهرة فنية لقصور الثقافة على مسرح 23 يوليو بالمحلة - (صور)
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كتب- محمد شاكر:
شهد مسرح 23 يوليو بالمحلة، ليلة غنائية بمصاحبة فرقة كورال الأطفال، بقيادة المايسترو الفنان حسام الشريف، وذلك ضمن العروض التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.
بدأت فعاليات السهرة الفنية بعزف للسلام الجمهوري، فيما قدمت الفرقة الموسيقية باقة منوعة من أغاني عمالقة زمن الطرب الأصيل، منها: "مصر التي في خاطري"، و"القلب يعشق كل جميل"، و"سيرة الحب" لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، "بيت العز" للفنانة الراحلة فايزة أحمد، "الدنيا ريشه في هوا" للفنان سعد عبد الوهاب، و"مستنياك" للفنانة عزيزة جلال، ورائعة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ "كامل الأوصاف"، و"كوكب تاني" للنجم مدحت صالح، و"نسم علينا الهوا" لقيثارة الشرق السيدة فيروز، بجانب كوكتيل من أفضل الأغاني الوطنية، استطاعوا من خلالها الاستحواذ على إعجاب وتصفيق الجمهور.
يذكر أن مسرح 23 يوليو برئاسة وائل شاهين، سوف يستقبل فرقة غزل المحلة للإنشاد الديني يوم الخميس المقبل 28 سبتمبر وذلك ضمن احتفالات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش بالمولد النبوي الشريف، والذي يشهد عددا من الفقرات الفنية والثقافية.
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