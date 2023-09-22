بالصور.. افتتاح مبهر لملتقى أولادنا السابع بحضور وزيرتي الثقافة والتضامن

كتب- محمد شاكر:

أقيم مساء اليوم، حفل افتتاح الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار.

بدأت مراسم الافتتاح الرسمي على المسرح الكبير مراسم الافتتاح بالسلام الوطنى، تلاه فيلم عن فعاليات الملتقى المتنوعة.

واستهلت سهير عبدالقادر رئيس ومؤسس ملتقى أولادنا خلال كلمتها بتقديم أصدق الدعوات لأشقائنا في المغرب وليبيا.

وقالت عبدالقادر: إنني سعيدة بما رأيته من مواهب بين أولادنا وما شاهدته من تعاون بين كافة الوزارات المعنية، لخروج هذا الملتقى بهذا الشكل المشرف، مؤكدة أن ما يحدث من دمج بين أولادنا من مصر وذوي القدرات الخاصة من دول العالم لا يحدث إلا في مصر فقط.

وتابعت عبدالقادر: نرفع هذا العام شعار "الحياة حلوة"، وهي رسالة مصر والمشاركين من ٤٠ دولة من مختلف القارات، إلى العالم كله.

وفي كلمتها أشادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بجهود القيادة السياسية التي وجهت وساندت ودعمت حصول أصحاب ذوي القدرات الخاصة على حقوقهم، ما ترتب عليه ظهور طفرة حقيقية في التعامل معهم.

وأضافت: أصدرنا ما يقرب من مليون ونصف بطاقة خدمات متكاملة، وخصصنا حوالي ٨ مليار جنيه وننشيء الآن كيانا ضخما للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وتوسعنا في منظومة الرعاية الاجتماعية.

وتابعت: يبقى ملتقى أولادنا في مقدمة الفعاليات التي ندعمها، وهناك منظمات شابة صعدت للسطح وحققت نجاحا كبيرا وما زال الدمج المجتمعي هو الأساس، مؤكدة أن الدولة تعلمت الدرس.

وأكملت: بعد سنوات من إهدار حقوق ذوي القدرات الخاصة، بدأت الدولة تمنحهم حقوقهم، على مستويات عديدة، حيث اتفقنا مع وزارة النقل المواصلات على تجهيز ٣٥ محطة مترو و١٥ محطة قطار، ومازالت المفاجآت مستمرة.

وتابعت: ما زلنا نكمل تنفيذ مبادرة أحسن صاحب، لأننا لا نعلمهم وإنما نتعلم منهم، مؤكدة أن العطاء لهم كرامة وشرف لنا ولهم، ويجب أن نتعاون حتى نجعل الحياة حلوة لنا ولهم ولمصر كلها

بعد ذلك صعد أعضاء لجان تحكيم الفنون التشكيلية والحرف اليدوية، الإستعراض والموسيقي والغناء، السينما والمسرح الى خشبة المسرح، وتم تكريم 4 شخصيات ساهمت فى دعم ومساندة ذوى الهمم هم الفنان حمزة العيلى عن دور مسكر فى مسلسل ابن حلال، الباحث مصطفى زمزم عن دوره فى حملات الخدمات الاجتماعية، الناشطة الاجتماعية رانيا حماد عن مشوارها كأحد رموز ذوى القدرات الخاصة، الطفل الهندى راجا أحد نماذج التحدى والنجاح لذوى القدرات الخاصة.

ثم أشعلت الفنانة صفاء أبو السعود المسرح، بأغنية "شكرا"، من كلمات الشاعر عبد الله حسن وألحان الموسيقار شریف حمدان بمشاركة خالد عمار، تامر نبيل، أميرة سعيد، إستعراضات الدكتورة عائشة فؤاد - محمد عبد العزيز.

أعقب ذلك تقديم اسكتش "الحياة حلوة" بمشاركة الفنانين رانيا فريد شوقي، محمد عادل، طارق صبري، دنيا عبد العزيز.

ثم تم تقديم لوحات استعراضية لفرقة احمد راجا (الهند)، الفالوجا (فلسطين)، ليوبرد (الكونغو الديموقراطية)، بالية انديجو (روسيا)، مالي جورزوياسكي (بولندا)، رانرانجا (سريلانكا)، المعنية أسومي (اليابان) بمشاركة فيفيان انطون وجنا خالد من مؤسسة اولادنا، جينجديزن (الصين)، عزيمتنا (الأردن)، الفنون التونسية، فريق سفارة بيلاروسيا.

وتمثلت مفاجأة الحفل في مشاركة أمير الغناء العربي هاني شاكر بأغنية "مع البلد دي"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان الموسيقار عزيز الشافعي بمشاركة فيفيان انطون، جني خالد، خالد عمار وأميرة سعيد.

واختتم الحفل بأغنية La Vie Est Belle للفنانة صفاء ابو السعود والفنان محمد عادل من كلمات الشاعر عبد الله حسن وألحان الموسيقار شریف حمدان بمشاركة كريستينا كرم، ولاء حمدى، لبني يحيي، إستعراضات الدكتورة عائشة فؤاد.

أخرج حفل الافتتاح الفنان عادل عبده وقدمه الإعلامى شريف نور الدين وأذاعته قناه اون إي.

جدير بالذكر أن الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا" تستمر حتى 29 سبتمبر الجارى، بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية وتتضمن عروض فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.