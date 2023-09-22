الزراعة: تخريج 15 مبعوثا من 11 دولة أفريقية من برنامج تبني استراتيجيات زراعة الأرز

كتب- أحمد مسعد:

سلم سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية شهادات التخرج للبعض المبعوثين الأفارقة، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الثلاثي المشترك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "JICA" والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية " وزارة الخارجية".

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ختام أعمال البرنامج التدريبي بالمركز المصري الدولي للزراعة حول " استراتيجيات تقنيات زراعة الأرز في ظل التغيرات المناخية في افريقيا " الذى عقد في الفترة من 2 سبتمبر حتى 21 سبتمبر في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الثلاثي المشترك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية " JICA " والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية "وزارة الخارجية".

وقال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ان عدد المشاركين بلغ 15 متدرب من 12 دولة افريقية " بنين – بوركينا فاسو - كونغو الديمقراطية – كوت ديفوار– غانا – مالاوي – مالي – سيراليون – جنوب السودان – تنزانيا – توجو – زامبيا ".

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز قدرة العاملين بقطاع الزراعة الأفارقة على مواجهه التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية و تطبيق أفضل الممارسات في زراعة الأرز. ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لزيادة قدرة المزارعين على مواجهه التحديات المستقبلية و التأكيد على أهمية الاستدامة في قطاع الزراعة.

وأضاف "موسى" ان الدورة شملت مجموعة متنوعة من المحاضرات والورش العملية حيث قدمت أحدث التقنيات والممارسات في زراعة الأرز التي تساعد على تحقيق أفضل النتائج في ظل التغيرات المناخية من خلال الخبرة المصرية ولقاءات لاستعراض تقارير عن أنشطة مجالات البرنامج في بلادهم وما يواجهونه من عراقيل تعترض خطط التنمية في تلك الأنشطة و ما أقترحه الخبراء من حلول لها بالإضافة الى الجانب النظري من خلال محاضرات وجلسات النقاش بالبرنامج تم تناول كافة المراحل الخاصة بإنتاج الأرز من البذرة الى البذرة مرورا بعلاقة النبات بالتربة والماء و الأسمدة وما يلعبه المناخ من دور يؤثر مباشرة على انتاجها و حضانتها وتربيتها حتى النقل للحقول الدائمة حيث إطلع المتدربين على احدث التقنيات والممارسات في زراعة الارز التي تساعد على تحقيق افضل النتائج في ظل التغيرات المناخية كما شهدت الدورة حضور خبراء و محاضرين من مركز بحوث الأرز " سخا " والجهات ذات الصلة .

وأوضح المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ان هذا البرنامج يندرج ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تعزيز دور مصر الفعال في دعم وتعزيز التعاون مع دول القارة الافريقية.