"المنشآت الفندقية" تُطالب بسرعة سداد النسبة المقررة لصندوق دعم السياحة والآثار

كتب- محمد أبو بكر:

أكد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، على سرعة توريد نسبة الـ 1 % المقررة لصالح صندوق دعم السياحة والآثار.

وأرسلت غرفة المنشأت الفندقية منشور، طالبت فيه بسرعة توريد نسبة الـ 1 % المقررة لصندوق السياحة والآثار، طبقًا لما جاء بالقانون رقم 19 لسنة 2022، وإعتماد أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، قواعد وآليات تحصيل الرسم السنوى المقرر على المنشآت الفندقية بفئاتها المختلفة.

وأوضح عاقل، أنه ورد إلى غرفة المنشأت الفندقية من وزارة السياحة والآثار خطاب يوضح، عدم التزام المنشأت الفندقية بسداد النسبة المقررة على حساب صندوق السياحة والآثار.

وأكدت الغرفة على كل المنشآت ضرورة سرعة توريد النسبة المذكورة، وموافاة الوزارة باستمارة البيانات، على البريد الإلكتروني المخصص.

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