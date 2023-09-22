الجيزة: تأهل 14 مشروعا لتمثيل المحافظة بالمبادرة الخضراء الذكية

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماع اللجنة الخاصة بإعداد القائمة النهائية بالمشروعات المرشحة لتمثيل المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك فى دورتها الثانية لعام 2023م.

وأكد محافظ الجيزة، على أهمية المبادرة والتى يجرى تنفيذها للعام الثانى في إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة

ولفت المحافظ، إلى أن ذلك في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى عزم المحافظة دعم كل المشروعات المتأهلة لتمثيل المحافظة بالمبادرة، وبحث أوجه الإستفادة منها.

كما أشار إلى، تنفيذ مشروعات وخطط التنمية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة وتسهيل حياة المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع أصحاب تلك المشروعات بعد التأكد من جدواها وتوافقها مع اشتراطات الجهات المعنية.

واستمع المحافظ، لشرح من أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول المشروعات المرشحة لتمثيل المحافظة والآلية التى تم الإعتماد عليها لإختيار تلك المشروعات.

ووجه محافظ الجيزة نائبه، ضرورة التنسيق مع أعضاء اللجنة وأصحاب المشروعات؛ استيفاء كل المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالمبادرة وتقديم الدعم اللازم لهم؛ لتمكينهم من عرض أفكارهم ومشروعاتهم بالصورة المثلى خلال المراحل النهائية للمبادرة.

وأشارت هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشئون البيئة وتنمية المجتمع، إلى أنه تم على مدار أسبوعين بحث المشروعات المقدمة من قبل مواطني المحافظة، وبلغت 137 مشروع تم تصعيد 41 منها وإخضاعها لاختبارات وزارة البيئة وإجراء المقابلات مع أصحابها.

وأضافت نائب المحافظ، أن اللجنة قد إنتهت إلى ترشيح 14 مشروع لتمثيل المحافظة بالمبادرة والتي توافرت بها اشتراطات وزارة البيئة الخاصة بـ (المكون الأخضر، و المكون التكنولوجي الذكى، والجدوى الإقتصادية والقابلية للتمويل، والقابلية للتوسع والتكرار، والأثر المستدام، والتمكين وتكافؤ الفرص).

وشملت قائمة المشروعات المرشحة من قبل اللجنة 3 مشروعات فئة المشروعات (كبيرة الحجم) و3 مشروعات فئة المشروعات (متوسطة الحجم) و مشروعين فئة المشروعات (المحلية الصغيرة، وحياة كريمة ) و 3 مشروعات فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، ومشروعين فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومشروع فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والإستدامة.