لهذا السبب.. "العربية للتجارة" تعلن استدعاء سيارات "جاك" وتوجه نصيحة للعملاء

كتب - محمد سامي:

أعلنت شركة المجموعة العربية للتجارة والتوزيع إحدي شركات القصراوي جروب بصفتها الوكيل الوحيد والرسمي لسيارات جاك في مصر، عن حملة استدعاء لموديلات (سيارات جاك Js4) من (2021 - 2023)، بهدف فحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية وذلك لضمان عملها بكفاءة، داعية كافة العملاء إلى الحضور لمراكز الصيانة المعتمدة .

وطالبت الشركة مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق، في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين.

وأكدت أنه لمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 《 19292》 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل، وحال وجود شكوي أو مُخالفة، يُرجي الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتس اب 01577779999.​