بتخفيضات 50%.. "الزراعة" تطلق أكبر قافلة غذائية بشمال سيناء

كتب-أحمد مسعد:

كشف الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجهيز أكبر وأضخم قافلة غذائية لقرى محافظة شمال سيناء.

وقال "صالح"، لمصراوي، إن القافلة سوف تتحرك يوم الثلاثاء القادم بمقر الوزارة، مشيراً إلى أن القافلة سوف يبلغ طولها 2 كيلو.

وأضاف أن القافلة سوف تحتوي على مواد غذائية من بقوليات وأرز وخضروات بالإضافة إلى حلوى المولد بأسعار مخفضة بنسبة 50%.

ولفت إلى أن القافلة موجهة بالأساس إلى القرى الأكثر فقراً فى محافظة شمال سيناء، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن السيارات سوف تستهدف الميادين العامة والشوارع والمناطق المتفرقة فيها، لضمان وصول المنتج لأكبر عدد من المواطنين.