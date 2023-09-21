مدبولي يرحب بعدد من السائحين.. ويؤكد: نطور مزاراتنا السياحية بصورة مستمرة

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من السائحين بالمطار، خلال مغادرته مطار طابا عائدا إلى القاهرة، بعد تفقده عددا من المشروعات، ​

ووجه مدبولى التحية للسائحين، مؤكدا ترحيبه بهم فى مصر، التى تتمتع بعدد كبير من المزارات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل دوما على تطوير هذه المزارات السياحية بصورة مستمرة.