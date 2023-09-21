مدبولي يرحب بعدد من السائحين.. ويؤكد: نطور مزاراتنا السياحية بصورة مستمرة
كتب- محمد غايات:
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من السائحين بالمطار، خلال مغادرته مطار طابا عائدا إلى القاهرة، بعد تفقده عددا من المشروعات،
ووجه مدبولى التحية للسائحين، مؤكدا ترحيبه بهم فى مصر، التى تتمتع بعدد كبير من المزارات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل دوما على تطوير هذه المزارات السياحية بصورة مستمرة.
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