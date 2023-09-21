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BBC

مدبولي يرحب بعدد من السائحين.. ويؤكد: نطور مزاراتنا السياحية بصورة مستمرة

11:33 م الخميس 21 سبتمبر 2023

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من السائحين بالمطار، خلال مغادرته مطار طابا عائدا إلى القاهرة، بعد تفقده عددا من المشروعات، ​

ووجه مدبولى التحية للسائحين، مؤكدا ترحيبه بهم فى مصر، التى تتمتع بعدد كبير من المزارات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل دوما على تطوير هذه المزارات السياحية بصورة مستمرة.

سوق مصراوى

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مطار طابا المزارات السياحية

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