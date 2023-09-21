البصل والطماطم.. شعبة الخضروات: تراجع الأسعار في هذا الموعد -(فيديو)
كتب- إسلام لطفي:
قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إنَّ الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد انخفاضًا في أسعار الطماطم.
وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنَّ القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء مؤخرًا في وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، يساعد في خفض أسعار البصل تدريجيًّا خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، كانت سببًا رئيسيًّا في انخفاض المعروض من الخضروات والفاكهة.
ولفت إلى أن الدولة تتخذ إجراءات عديدة لزيادة مساحة الأراضي المزروعة بمختلف الأنواع من الخضروات والفاكهة.
سوق مصراوى
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