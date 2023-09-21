إعلان

BBC

البصل والطماطم.. شعبة الخضروات: تراجع الأسعار في هذا الموعد -(فيديو)

11:04 م الخميس 21 سبتمبر 2023

حاتم نجيب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إنَّ الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد انخفاضًا في أسعار الطماطم.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنَّ القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء مؤخرًا في وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، يساعد في خفض أسعار البصل تدريجيًّا خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، كانت سببًا رئيسيًّا في انخفاض المعروض من الخضروات والفاكهة.

ولفت إلى أن الدولة تتخذ إجراءات عديدة لزيادة مساحة الأراضي المزروعة بمختلف الأنواع من الخضروات والفاكهة.

سوق مصراوى

حاتم النجيب شعبة الخضروات والفاكهة الغرف التجارية أسعار الطماطم وقف تصدير البصل مجلس الوزراء

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

حكايات الغريب.. مصريون تاهت أسماؤهم بمقابر ليبيا الجماعية