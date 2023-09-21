السلع التموينية تتعاقد على شراء 63 ألف طن زيت عباد خام مستورد
كتب- محمد سامي:
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية، على شراء 63 ألف طن زيت عباد خام مستورد.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.
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