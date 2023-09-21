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BBC

مصر تواصل تقديم الدعم لليبيين عقب الإعصار المدمر

08:27 م الخميس 21 سبتمبر 2023

حاملة الطائرات ميسترال

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كتب- محمد سامي:

واصلت حاملة المروحيات المصرية طراز ميسترال "جمال عبد الناصر" تفريغ حمولاتها من الحاويات التي تحتوى على أطنان من الحصص الغذائية والمواد الإغاثية وتسليمها للسلطات الليبية، لتوزيعها على الليبيين بالمناطق المنكوبة.

ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعزيز أوجه الدعم كافة لليبيين في أعقاب الإعصار المدمر الذي ضرب ليبيا خلال الأيام الماضية.

كما استقبلت مستشفى حاملة المروحيات المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ونخبة من أفضل الأطباء وأطقم الإسعاف عدد من الحالات المرضية وقامت بتقديم الخدمة الطبية المتميزة لهم.

وواصلت عناصر البحث والإنقاذ المصرية جهودها في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة.

واستقبل معسكر الإغاثة المصري بمنطقة مرتوبة قرب مدينة درنة، عدد من المواطنيين المتضررين من الإعصار وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم.

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة المصرية على دعم علاقات التآخي بين الشعوب وبما يساعد الليبيين على تجاوز الأزمات والمحن.

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