غدًا.. "كرنفال الأطفال" في متحف الطفل
كتب- محمد شاكر:
أعلن الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة عن تنظيم يوم ترفيهى اسرى بعنوان "كرنفال الأطفال"، الذى تنظمه الجمعية فى "متحف الطفل" فى الساعة الثانية من ظهر غد الجمعة على مدار 6 ساعات بمقر المتحف فى 34 شارع أبوبكر الصديق بمصر الجديدة.
وأوضح حلمى، أن الكرنفال يأتى فى ختام البرنامج الصيفى للمتحف الذى حفل بالعديد من الفعاليات التى اختيرت بعناية وفق خطة الجمعية لتنمية المواهب والقدرات الخاصة والذى شارك فيه الأطفال بمختلف المراحل العمرية والتى حرصت الجمعية فيه على مشاركة الأطفال ذوى القدرات الخاصة بهدف دمجهم بأقرانهم من الأطفال الآخرين.
وأكد الدكتور نبيل حلمى أن المهرجان يشارك فيه الأباء والأمهات أطفالهم للاستمتاع بالألعاب والفقرات المتنوعة بهدف دعم التقارب الأسري وأهمية مشاركة الأهل أطفالهم فى اللعب والتعلم.
يتخلل الكرنفال حفل ترفيهي يشارك فيه كل افراد الأسرة مسابقات Tele Match والألعاب التفاعلية كما يشمل الكرنفال عروض للساحر والأراجوز ومسرح العرائس وفى نهاية اليوم يستمتع الحضور بالتنافس فى حرب الألوان .
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