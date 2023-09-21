تعليق جلسات الحوار الوطني لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية

كتب- إسلام لطفي:

قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، تعليق جلساته بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتا، لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية القادمة.

ونص بيان صادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، قبل قليل، على أن: لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية على وشك الإعلان عنها وفق ما أشارت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات.. وكان الحوار الوطني بمجلس أمنائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وأن هؤلاء جميعا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته ومواقفه المستقلة المتمايزة من المتنافسين في هذه الانتخابات، وكان مجلس الأمناء توافق على مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية أعلنها للرأي العام المصري ولجميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة.

وأضاف: حرصا من مجلس الأمناء على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، دون تأثر أو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كل المترشحين في الانتخابات الرئاسية الوشيكة، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلسات الحوار الوطني بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتا لحين انتهاء هذا الاستحقاق الانتخابي، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري، وذلك وفاءً بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.​