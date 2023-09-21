محافظ القاهرة يتفقد مشروع شمال الحرفيين بمنشأة ناصر
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كتب- محمد نصار:
تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مشروع شمال الحرفيين الذي تنفذه الدولة بحي منشأة ناصر.
ويشمل المشروع عمارات سكنية وورش حرفية وأسواق للجملة ومبانٍ خدمية للورش.
كما يتضمن المشروع كل الخدمات كمسجد، وقاعة مناسبات، وكنيسة، ومدرسة مَهنية، ونادي اجتماعي، ومواقف سيارات، ومنطقة للخدمات والمباني الحكومية كمبنى لتنمية المجتمع، ووحدة صحية، ووحدة إسعاف، ووحدة إطفاء، ونقطة شرطة، وسجل مدني.
والمشروعات التي يتم تنفيذها بحي منشأة ناصر تأتي بناءً على توجيهات القيادة السياسية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لإنشاء تلك المشروعات في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحويلها إلى مناطق خدمية تؤدي خدمات متكاملة للمواطنين في إطار حياة كريمة بالتنسيق مع أجهزة الدولة.
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