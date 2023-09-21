هل تختلف ضوابط الحج هذا العام عن سابقه؟.. "الغرفة السياحية" تُجيب
كتب- محمد أبو بكر:
قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، إن الضوابط المنظمة لرحلات الحج للموسم الجديد ستصدر مبكرًا هذا الموسم للمرة الأولى.
وأضاف "صادق" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، الخميس، أن سبب صدور الضوابط المنظمة لرحلات الحج 2023 مبكرًا هذا الموسم، إعلان المملكة العربية السعودية أن من سيقدم مبكرًا هو من سيكون له نصيب من الحج، لذا يجب التواكب مع الدولة المضيفة فيما يخص الحج.
وأوضح عضو الغرفة السياحية، أن الضوابط لن تختلف كثيرًا عن العام السابق، بل ربما تكون مثل السنة السابقة.
وأشار إلى أنه كانت هناك أمنيات بإلغاء قرعة الحجاج أو عمل قرعة كاملة؛ لتوحيد نظام القرعة لمختلف الفئات.
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