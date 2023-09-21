القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان التدريب المشترك (آمون - 23)

كتب- محمد سامي:

شاركت القوات الجوية الفرنسية لأول مرة في فعاليات دورة القيادة التكتيكية (TLP) والتي تم عقدها بين الجانبين المصري والفرنسي على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية المصرية.

واشتملت الدورة عقد محاضرات للتخطيط والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى تنفيذ طلعات جوية مشتركة بهدف توحيد أسلوب التخطيط وتطوير التكتيكات الجوية وفق أحدث التطورات في علوم الطيران لتأهيل قائد مهمة قادر على قيادة تحالف لعدة جنسيات وطرازات طائرات مختلفة من خلال اتباع الأسس العلمية القتالية المتطورة لإنجاز المهام المكلف بها بكفاءة واقتدار.

وعلى هامش فعاليات دورة القيادة التكتيكية (TLP) نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية التدريب الجوي المشترك (آمون -23) والذي اشتمل على عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث، وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات خلال تنفيذ المهام المكلفين بها.

وعكس التدريب مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ واحترافية عالية بما يبرز مدى ما تمتلكه القوات الجوية المصرية والفرنسية من إمكانيات بشرية وفنية متطورة تؤهلها للعمل المشترك تحت مختلف الظروف.

جاء ذلك في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.​