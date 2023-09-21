"الزراعة" تبحث التعاون مع جنوب إفريقيا في الاستزراع السمكي وتبادل السلع

كتب-أحمد مسعد:

التقى المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة مع لوبابالو أوسكار محافظ كيب الشرقية بجنوب إفريقيا والوفد المرافق له في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة لعقد عدة لقاءات ثنائية والقيام بجولات وزيارات ميدانية.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومن الجانب الجنوب إفريقي، ماشيمباي، سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة، وبيترز، وزيرة التنمية الريفية والإصلاح الزراعي بالمحافظة.

وقال "الصياد"، اليوم الخميس، إن التوجيهات السياسية نحو تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، كما عرض المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها استراتيجية التنمية الزراعية المصرية، حيث توسعت الدولة في الإنتاج الزراعي بشكل رأسي وأفقي وتحسين الأصناف النباتية تحقيقا للاستغلال الأمثل من وحدة التربة والمياه، وما وصلت له مصر من ترتيب عالمي متقدم في مجال الاستزراع السمكي والإنتاج الداجني.

ومن جانبه، أعرب المحافظ عن تقديره للتقدم والتطوير العمراني الكبير في مصر والمتمثل في العاصمة الإدارية الجديدة ورغبته في التعاون بين الدولة المصرية ومحافظة كيب الشرقية والتي تعتبر من أكبر 3 مقاطعات في جنوب إفريقيا وهي مسقط رأس الزعيم نيلسون مانديلا والذي زار مصر لأول مرة عام 1962.

كما أشاد بالمشروع الإفريقي المهم وهو طريق القاهرة - كيب تاون والذي أكد أنه بمثابة شريان حياة للقارة السمراء.

وأضاف أن الوفد المرافق له يضم مسئولين عن مختلف القطاعات الزراعية والتنمية الريفية في محافظته.

وشدد على أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على ما وصلت إليه مصر في مختلف المناحي التنموية، كما أنه حريص على الاستفادة من خبرة مصر في الاستزراع السمكي، والتعاون على المستوى الأكاديمي، وانتهى الاجتماع إلى ضرورة تعزيز التعاون الزراعي من خلال تشكيل لجنة فنية زراعية متخصصة لمناقشة الموضوعات المختلفة المتعلقة بالزراعة، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، والمضي قدما في توقيع مذكرات بين الجانبين والبدء في تفعيل تلك المذكرات في محافظة كيب الشرقية.