الإبلاغ فورا.. أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب إضاءة لمبة باللون الأصفر بالعداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع وما هي الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة تيار.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها:

أسباب إضاءة لمبة التلاعب

1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

2- عمل وصلة "كوبري" على العداد لسرقة التيار.

3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.



الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة تيار

1- الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3- بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.​