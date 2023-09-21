العمل: إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة المهنية بالإسكندرية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، مبادرة "سلامتك تهمنا"، بمديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، بشركة أوراسكوم بمشروع مطار برج العرب الجديد.

وأضافت "العمل" في بيان الخميس، أن المبادرة تستهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت، وعمل جولة تفقدية للمشروع وغرفة التدريب العملي والمحاكاة للسلامة المهنية لجميع العمال، بمشاركة 54 من العاملين بالشركة.

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، حرص الوزارة ومديرياتها على الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كل المنشآت؛ لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأشار إلى أن تلك المبادرة سيتم تعميمها على جميع المنشآت العاملة بالمحافظة، وبدأت الندوة بمحاضرة أولى بعنوان "safety induction"، ألقاها المهندس أشرف عبد الهادي، مدير السلامة.

فيما جاءت المحاضرة الثانية بعنوان "تشريعات السلامة والصحة المهنية وأعمال التفتيش"، ألقتها المهندسة شرين يونس، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية.

وجاءت المحاضرة الثالثة بعنوان "التحقيق في الحوادث" ألقتها المهندسة مروة فرج، مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالعامرية، وأجريت بعض التجارب العملية بقاعة المحاكاة للسلامة المهنية؛ للتأكيد على كيفية حماية العاملين بقطاع التشييد والبناء وتوفير بيئة عمل آمنة.​