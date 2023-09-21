برلماني: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية ضمانة لنزاهتها

كتب- نشأت علي:

أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة وقواعدها التي تقوم على احترام الدستور والقانون وتوسيع نطاق المشاركة.

وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان الخميس، أن الانتخابات الرئاسية القادمة تعد استحقاقا دستوريا مهما لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة بما يتوافق مع ما نشهده من تنمية حقيقية تشهدها البلاد على أرض الواقع.

وأوضح عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية تبذل جهودا حثيثة من أجل المواطن البسيط.

وأشار إلى أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات في مصر، موضحا أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية يعد بمثابة الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات وتحقيق تكافؤ الفرص لكافة المرشحين.

وتابع: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة يعكس حرص الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة على إرساء قواعد ومبادئ الديمقراطية الحقيقية، فضلا عن دعم جهود القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية.

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