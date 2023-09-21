رئيس الوزراء يتفقد المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة في سانت كاترين
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كتب- مصراوي:
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة، وذلك خلال جولته اليوم بمدينة سانت كاترين.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أشار خلاله إلى أن المشروع يقوم على إضافة وحدات سكنية، وتنفيذ خدمات، لتوفير مجتمع سكني خدمي متكامل خارج المدينة بنحو 3 كيلومترات، لاستيعاب الزيادة السكانية والحركة السياحية المتوقعة الوافدة إلى مدينة سانت كاترين، بعد استكمال مشروعات التنمية.
وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يشهد تنفيذ 21 مجمعا سكنيا بإجمالي 546 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 إلى 230 م2، مع إنشاء خدمات متكاملة تضم مدرسة، ومسجد، وكنيسة، ومحال تجارية.
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