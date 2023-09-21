وزير التنمية المحلية يبحث التعاون مع رئيس هيئة النيابة الإدارية

كتب- محمد نصار:



استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والنيابة الإدارية.

وفي بداية اللقاء حرص وزير التنمية المحلية على تقديم التهنئة إلى المستشار حافظ عباس على توليه منصبه الجديد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.

وأعرب اللواء هشام آمنة عن بالغ تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة؛ تحقيقًا لقيمة العدالة وسيادة القانون.

ومن جانبه، أكد المستشار حافظ عباس، الدور المهم والمحوري الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في خدمة الوطن والمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين.

كما قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية التهنئة إلى اللواء هشام آمنة وجميع أبناء الوزارة على الانتقال للعمل من مقر وزارة التنمية المحلية الجديد بالعاصمة الإدارية ضمن باقي الوزارات والجهات الحكومية بالدولة، داعيا المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة الوطن والمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظات مع هيئة النيابة الإدارية خلال الفترة المقبلة في إطار حرص الحكومة على دعم حقوق المواطنين ومنع ومكافحة الفساد المالي والإداري وإعلاء سيادة القانون وتحقيق العدالة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة في هذا الشأن.

وفي ختام اللقاء أهدى وزير التنمية المحلية درع الوزارة للمستشار حافظ عباس تكريما له على زيارته لمقر الوزارة.​