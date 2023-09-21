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BBC

متطرفون ينفخون البوق داخل ساحات الأقصى.. ومرصد الأزهر: تأجيج للعنف بالأراضي المحتلة

04:00 ص الخميس 21 سبتمبر 2023

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الاقتحامات والانتهاكات الصهيونية التي تتعرض لها باحات الأقصى المبارك تزامنًا مع بداية رأس السنة العبرية وانطلاق موسم الأعياد الصهيونية، التي تستغلها منظمات الهيكل لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد المبارك من خلال الطقوس النوعية التي يقومون بأدائها خلال احتفالاتهم.

وحذر المرصد في بيان له، من مغبة إقدام مستوطنين متطرفين على النفخ بالبوق للسنة الثالثة على التوالي، حيث نُفخ مرتين قرب باب الرحمة، وبشكل أطول من السنوات السابقة؛ إذ يرمز هذا الطقس –في فكر منظمات الهيكل- إلى الإعلان عن بدء الزمان اليهودي في الأقصى وانتهاء الزمن الإسلامي به، وإشارة إلى المُضي في حلم الإحلال الصهيوني الذي يهدف إلى تحويل الأقصى بكامل مساحته إلى هيكل.

وشدد مرصد الأزهر على أن التغاضي الدولي عن جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الأقصى المبارك وجميع المقدسات الدينية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، يسهم في تأجيج العنف داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.​

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مرصد الأزهر لمكافحة التطرف متطرفون ينفخون البوق ساحات الأقصى تأجيج للعنف بالأراضي المحتلة

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