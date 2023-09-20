"العمل": تدريب مجاني على التفصيل والخياطة بالمنوفية

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة المنوفية، شهدت فعاليات الاختبار النهائي للدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، بمركز التدريب المهنى ببركة السبع، ضمن برامج التدريب التحويلي للشباب من أبناء المحافظة التى توفرها المديرية بالمجان فى إطار خطة التدريب المهني للعام 2023 / 2024، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأوضح سعد عبد الحميد، مدير مديرية العمل بالمنوفية، وفق بيان الوزارة الأربعاء، أن الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة تنفذ بواقع 150 ساعة تدريبية معتمدة، يحصل بعدها الخريج على شهادة من المديرية تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى، ويتضمن الاختبار النهائي للدورة جانب نظري وآخر عملي على المناهج التى تم تدريسها وتدريب الشباب عليها طوال فترات التدريب.

وأشار أنه يتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية، وتوفر المديرية المستلزمات والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً.

وأشاد عبد الحميد، بأداء المتدربين فى الاختبار العملى على الرغم من فترة التدريب المحدودة، حيث قامت بعض المتدربات بعرض نتائج التدريب لبعض الملابس، التي قاموا بتصنيعها بأنفسهم بجودة متميزة.