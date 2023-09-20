"الغرف السياحية" تكشف موعد إعلان ضوابط رحلات الحج 2024
كتب- محمد أبو بكر:
كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، موعد إعلان ضوابط رحلات الحج للموسم الجديد.
وأضاف "وحيد" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن إعلان الضوابط من المتوقع أن يكون الأحد أو الإثنين المقبلين، بعد انتهاء اللجنة العليا للحج والعمرة من إعداد الضوابط المنظمة للحج السياحي.
وأوضح، أن الضوابط لن تختلف كثيرًا عن الموسم السابق، باستثناء بعض الأخطاء التي سيتم تجنبها في الضوابط الجديدة، وذلك من أجل تقديم أفضل خدمة للحجاج.
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