هل يحق لشركات الكهرباء رفع العداد عند التأخر في سداد أكثر من فاتورة؟.. الوزارة توضح

كتب - محمد صلاح:

يتساءل عدد كبير من مستخدمي العدادات التقليلدية والقديمة: "هل يحق للمحصل رفع العداد حالة عدم سداد أكثر من فاتورة دون أن يقدم للمستهلك إذنًا موثقًا من الشركة بوجوب رفعه العداد لعدم سداد أكثر من فاتورة؟.

وقالت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه من المفترض ألا يتأخر المشترك عن سداد أي فاتورة، ويتم رفع عداد الكهرباء إذا تعمد المواطن عدم سداد أكثر من فاتورة.

وأشارت إلى أن مميزات عداد الكهرباء الكارت "مسبق الدفع"، على النحو التالي:

- معرفة الاستهلاك أولًا بأول حيث يمكن متابعة استهلاكك من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد، توضح ما تبقى من الرصيد الشهري، وبالتالي تقسيمه على باقي الإستخدامات اليومية ومن ثم ترشيد الإنفاق بحسب الميزانية التي تخصصها لبند الكهرباء، مع إرسال رسالة إنذار قبل نفاد الرصيد لضمان إستمرار الخدمة.

- متابعة الاستهلاك باستمرار سيجعلك يقظًا للعوامل التي تزيد من استهلاكك أنت وأفراد أسرتك وهذا لن يقلل إستهلاكك فحسب لكن أيضًا سيوفر مبالغ كبيرة جدًا من الكهرباء.

- القضاء على مشاكل القراءات الخاطئة، أو الأخطاء البشرية التي كانت تحدث من قِبَل بعض موظفي الكشف على العدادات.

-يمكن شحن العدَّاد بأقل مبلغ ممكن والذي يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10.000 جنيه في المرة الواحدة، والتحكم في المبلغ الذي تدفعه للكهرباء وهناك رسائل فورية تصل إليك تخبرك بمعدل إستهلاكك، والرصيد المتبقي وحجم الطاقة التي إستهلكتها.

- يبين لك نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبتك عليها، وبالتالي يمكنك تقليل إستهلاكك مع العلم أنه يتم التعامل بنفس أسعار الشرائح التي حدَّدتها الحكومة من قبل لكل أنواع العدادات.

- يوجد بالعداد لمبة تحذيرية تساعدك في معرفة قرب إنتهاء رصيد العداد الكودي.

- يمنع سرقة التيار الكهربائي وذلك من خلال شاشة العداد حيث يمكن مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد.

- يمكن إستخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بقيمة 45 جنيه.

- في الإجازات والعطلات الرسمية إذا نفذ الرصيد بالعداد يظل متصلًا بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للأجازة، فلا قلق من انقطاع التيار وعدم القدرة على الشحن مرة أخرى في أيام الأجازات.