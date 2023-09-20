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"العمل": تدريب تحويلي على مهنة التفصيل والخياطة لفتيات المنوفية

08:33 م الأربعاء 20 سبتمبر 2023

وزارة العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنوفية فعاليات الاختبار النهائي للدورة التدريبية المجانية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة، بمقر مركز التدريب المهنى بشبين الكوم، وشمل الاختبار جانب نظرى وعملى، بعد انتهاء مدة التدريب بواقع 150 ساعة تدريبية فى إطار خطة التدريب المهني المعتمدة من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأوضح سعد عبد الحميد، مدير مديرية العمل بالمنوفية، أن الدورات التدريبية التي توفرها المديرية للشباب من الجنسين، تنفذ طبقًا لنظام الساعات المعتمدة، ويجري التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية، وتوفر المديرية المستلزمات والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً.

وأشاد مدير مديرية العمل بالمنوفية، بأداء المتدربين فى الاختبار العملي خلال فترة التدريب، وقامت بعض المتدربات بعرض نتائج التدريب التحويلى على بعض نماذج الملابس، التى قاموا بتصنيعها ذات الجودة المتميزة، وقدم الشكر والتقدير لفريق عمل المركز والإدارة المختصة على الجهد المبذول فى إعداد وتنظيم إجراء الاختبارات النظرية والعملية لهذه الدورة.

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وزارة العمل التدريب المهني شبين الكوم المنوفية التفصيل والخياطة مديرية العمل بالمنوفية

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