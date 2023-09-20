لا تذهب للشباك.. السكة الحديد: إتاحة حجز تذاكر هذه القطارات عبر فوري

كتب - مصراوي:

أكدت هيئة السكك الحديدية، أن حجز تذاكر القطارات اصبح أسهل وأسرع من خلال الحجز عبر منافذ فوري بجميع المحافظات.

وأوضحت في منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، الأربعاء:"إحجز تذكرتك من خلال منافذ فورى ووكلاء البيع المنتشرين بكافة محافظات الجمهورية على جميع قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية).

وتابعت:"خدمة حجز تذاكر القطارات عبر فوري تساهم فى سرعة الحصول على التذاكر وعدم الحاجة للذهاب لشبابيك الحجز بالمحطات".

كما يأتي ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرا على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع على مدار 24 ساعة وأيضا لمواجهة الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول على التذكرة من أي منفذ فوري والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.

وأكدت الهيئة أنه في حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فوري أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفق قواعد وتعليمات الهيئة.

وناشدت الهيئة، جمهور الركاب، الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنبا لدفع الغرامة.​