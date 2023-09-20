إعلان

BBC

لا تذهب للشباك.. السكة الحديد: إتاحة حجز تذاكر هذه القطارات عبر فوري

06:32 م الأربعاء 20 سبتمبر 2023

حجز تذاكر القطارات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - مصراوي:

أكدت هيئة السكك الحديدية، أن حجز تذاكر القطارات اصبح أسهل وأسرع من خلال الحجز عبر منافذ فوري بجميع المحافظات.

وأوضحت في منشور لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، الأربعاء:"إحجز تذكرتك من خلال منافذ فورى ووكلاء البيع المنتشرين بكافة محافظات الجمهورية على جميع قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية).

وتابعت:"خدمة حجز تذاكر القطارات عبر فوري تساهم فى سرعة الحصول على التذاكر وعدم الحاجة للذهاب لشبابيك الحجز بالمحطات".

كما يأتي ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرا على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع على مدار 24 ساعة وأيضا لمواجهة الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول على التذكرة من أي منفذ فوري والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.

وأكدت الهيئة أنه في حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فوري أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفق قواعد وتعليمات الهيئة.

وناشدت الهيئة، جمهور الركاب، الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنبا لدفع الغرامة.​

سوق مصراوى

حجز تذاكر القطارات هيئة السكك الحديدية منافذ فوري

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد موافقة الحكومة.. بدء تنفيذ مخطط تطوير حديقتي الحيوان والأورمان
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

انتهاء الصيف في هذا الموعد.. "الأرصاد" تكشف حالة طقس أول أيام فصل الخريف