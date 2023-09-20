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بيان لدار الإفتاء بشأن حكم وطريقة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

05:35 م الأربعاء 20 سبتمبر 2023

دار الإفتاء المصرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مظهر من مظاهر التعظيم والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتفاءُ والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان؛ قال تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}.

وأوضحت في منشور لها في بيان لها، الأربعاء، أن من أفضل أوجه إحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كثرة الصلاة عليه؛ إذ تُفتح بها الأبواب المغلقة وتنال بها الدرجات ويطمئن بها الإنسان في حالَي السَّعة والضرورة، بل هي مفرجة لكل ضائقة أو كرب، وبها تنحلُّ العقد وتُنال بها الرغائب وتُقضى بها الحوائج.

وتنظم وزارة الأوقاف، الأربعاء المقبل احتفالية كبرى سنويا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وإقامة احتفالات بهذه المناسبة بجميع المحافظات.

وتختار وزارة الأوقاف، عددا من الشخصيات وعلماء الدين ممن لهم جهود كبيرة في مجال الدعوة، لتكريمهم في احتفالية المولد النبوي الشريف.

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دار الإفتاء المصرية المولد النبوي الشريف الحبيب المصطفى وزارة الأوقاف ذكرى المولد النبوي الشريف

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