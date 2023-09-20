أين الرقابة وجولات المحافظين؟.. تحرك برلماني عاجل لمواجهة جنون أسعار الخضراوات والفواكه

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بصفة عامة ووزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية بصفة خاصة، بإحكام الرقابة على أسعار جميع أنواع الخضر والفاكهة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.

وقال قاسم، في سؤال قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، إن أسعار الطماطم والبطاطس والبصل على سبيل المثال لا الحصر ارتفعت بصورة جنونية وتعدت وتراوحت في ما بين الـ15 جنيهًا و40 جنيهًا للكيلو الواحد، مشيراً إلى أن أسعار الفواكه مثل العنب والمانجو والموز والتفاح.. وغيرها من الأنواع الأخرى شهدت ارتفاعات كبيرة في الوقت الحالي.

وتساءل النائب: مَن الذي يحدد أسعار الخضراوات والفواكه؟ ولماذا تتفاوت أسعارها من تاجر لآخر في نفس المنطقة؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بوضع أسعار حقيقية للخضر والفواكه مع وضع هامش ربح مناسب للتجار؟ مطالباً المحافظين والأجهزة الرقابية القيام بجولات مكثفة ومفاجئة على مختلف الأسواق ومنافذ البيع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين.

وقال النائب محمود قاسم إنه لا يوجد أي مبررات للارتفاعات الكبيرة في أسعار الخضراوات والفواكه؛ خصوصًا أن المعروض منها أكبر من الطلب عليها، ولا توجد أية أزمات في توفير مختلف السلع الغذائية من الخضراوات والفواكه، مطالباً وزارتَي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والغرف التجارية بإقامة المزيد من منافذ وشوادر بيع هذه السلع المهمة بمختلف المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، لبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين لمواجهة جشع التجار.