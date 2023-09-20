العمل :"سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات الإسماعيلية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" بمحافظة الإسماعيلية، بقاعة مركز تدريب كوادر الكهرباء بالمنطقة الصناعية.

وأضافت العمل في بيان الأربعاء، أن مديرية العمل بالإسماعيلية نظمت المبادرة، بحضور ممثلي 25 شركة، وأكثر من 100 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة، برعاية حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء شريف فهمي، محافظ الإسماعيلية؛ تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، داخل كل المنشآت بقطاعات العمل المختلفة؛ لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأشار محمد طلعت مدير مديرية عمل الإسماعيلية، إلى أنه تم خلال المبادرة توضيح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت والأنشطة المختلفة بالمحافظه، وقام المهندس سامح عهدي، مدير ادارة السلامة بالإسماعيلية، بإلقاء كلمة عن دور وأهمية مبادرات سلامتك تهمنا في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت.

وألقى المحاضرة الأولى في المبادرة، المهندس مدحت كامل، من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، حول كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية، وكيفية تشكيل الأجهزة الوظيفية للسلامة، وما هي القواعد والإجراءات اللازمة لتدريبهم، وما هو دور كل من لجنة السلامة والجهاز الوظيفي للسلامة في الحفاظ على العمال من الحوادث والإصابات، والحفاظ على المنشآت ورأس المال؛ لسير العملية الإنتاجية وزيادة الإنتاج والدخل للعاملين، كما تطرق أيضًا إلى معرفة ما هو تصريح العمل وما أهميته، وأنواع تصاريح العمل، وما هي الإجراءات المتبعة عند إصدار تصريح العمل، وقامت المهندسة مي محمد، من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بالقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف على أسبابها ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها.​