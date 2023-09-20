احتفالية فنية في ختام النشاط الصيفي لمكتبة مصر الجديدة للطفل

كتب- محمد شاكر:

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل صباح غدا الخميس، احتفالية في ختام أنشطتها الصيفية المتنوعة التي استمرت طوال شهور الصيف، وتضمنت فعاليات متنوعة للاطفال والنشء، عملت على تعزيز دوره في تطوير المهارات والمواهب.

ومن جانبه قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، إن الاحتفالية تمتاز بتنوع برامجها وأنشطتها التي تستهدف جميع المراحل السنية من الأطفال والنشء، حيث تشمل عروض عزف فردي على الأورج، غناء، إيقاع طبلة من أحد الأطفال ذوي الإعاقة، عرض جمباز، عروض استعراضية، عرض مسرحي، معرض فنى لرسومات وإبداعات الأطفال، عرض سمر كشفي، إلقاء شعر.



كما أكد الدكتور نبيل حلمى ، أن الفعاليات الصيفية ركزت على استثمار وقت الشباب والنشء واكتشاف المواهب ورعايتها، وجرى تقديم جملة هامة من الفعاليات التي ساهمت في بناء الشخصية للمشاركين والاستفادة من المقومات التعليمية والثقافية والفنية .