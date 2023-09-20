توافق على أغلب الملفات.. "طاقة النواب": العلاقات المصرية- الإماراتية نموذج يحتذى به عالميًّا

كتب- نشأت علي:

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات وتبادل الزيارات المستمر يؤكد قوة ومتانة العلاقات المتميزة والأواصر التاريخية الوطيدة بين البلدَين على المستوى الرسمي والشعبي وتعد نموذجًا للعلاقات الأخوية في العالم .

وأضاف حسام عوض الله، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق بين البلدَين في كل المجالات؛ الاقتصادية والسياسية وغيرهما، كما أن العلاقة بين مصر ودولة الإمارات تاريخية؛ خصوصًا أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أرسى دعائم العلاقة وتلاه أولاده على نفس النهج.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الزيارة تناولت العديد من الملفات؛ من أبرزها التنسيق للدورة المقبلة من قمة المناخ cop28؛ حيث تشغل مصر الرئيس الحالي للدورة cop27 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تسلم مصر الرئاسة لدولة الإمارات في ديسمبر المقبل، ويتم تسليم الملفات، إضافة إلى العديد من ملفات التعاون المشترك؛ من أبرزها الأوضاع في السودان وليبيا والمنطقة.

وأوضح عوض أيضًا أن مصر والإمارات تلعبان دورًا كبيرًا في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل الأوضاع الراهنة، ويوجد تنسيق بين مصر والإمارات وتوافق على أغلب الملفات؛ حيث ينعكس التعاون بين البلدَين على استقرار المنطقة بما لهما من ثقل اقتصادي وسياسي .

وشدد حسام عوض الله على أهمية العلاقات العربية المشتركة وتضافر الجهود العربية لمواجهة آثار الأزمة العالمية؛ بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا العالمية وخلال الوجود في الفعاليات والمنتديات العالمية.