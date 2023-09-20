المنزل المعجزة الناجي الوحيد من إعصار ليبيا.. ورئيس إذاعة القرآن الكريم يعلق

كتب- إسلام لطفي:

"بيت الأيتام في درنة.. بيت اليتيم مصان"، بهذه الكلمات علق الدكتور رضا عبدالسلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم، على نجاة منزل من إعصار درنة في ليبيا.

ونشر صورة للمنزل عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وانهار كل ما حولها، وعلق عليها بقوله: هكذا صمد هذا البيت وسط هذا الدمار الذي خلفه الإعصار الرهيب الذي أطاح بكل شيء، البشر والحجر والشجر والمدر وحتى سطح الأرض لم يخل منه هذا الدمار فقد تصدع السطح حتى اشتكى العوج والاضطراب وكل ما حملت يد الحياة من متاع.

وأضاف: صمد هذا البيت الذي شع نوره الأبيض وكأنه يُحارب ظلام الكارثة ويحمي بين جدرانه أهله الضعفاء المساكين.. صمد هذا البيت ليلقي الرسالة الإلهية لرعاية اليتيم هذا المسكين الذي أحبه ربه وأمر بحبه ورعايته وكفالته وجعل أشرف الخلق علما عليه وليكون شاهدا على قيمة هذه الفئة التي مات عنها قلب حياتها ومورد رزقها وها هو رب اليتيم الرحمن الرحيم يبقي هذا البناء ليكون آية على قوة اليتيم رغم ضعفه قوته بربه ومن ربه.

وتابع: صمد هذا البيت مثلًا وآية منه سبحانه وتعالى لكل متدبر متفكر معتبر، لكي يوقظ في أنفسنا نحن عباده هذه العاطفة التي يجب أن تكون صامدة صمود هذا البيت تجاه عواصف الحياة التي قد تعصف بمصلحة اليتامى المساكين فهم هذا البيت ونحن سدنتهم تجاه أعاصير الحياة عاطفة جابرة حانية عاملة منتجة واهبة تجاه كل طفل يتيم.

واستطرد: صمد هذا البيت وسيصمد بإيمان الأبرار المتقين الذين يفتحون صدورهم وقلوبهم لكي يسكنها اليتامى أحباب الله وأحباب رسوله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو لصمود امنزل وسط مدينة درنة الليبية رغم الفيضانات، التي دمرت العديد من البنايات والقتلى بين البشر.

والعاصفة دانيال لم تصب المنزل، رغم الخراب الذي حدث من حوله، ما أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، مشككين في حقيقة الصور، إلا أنه قابلها تأكيدات من الليبيين عن صحة الصورة، معتبرين إياها "معجزة".

اقرأ أيضًا

زيادة سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس فصل الخريف

"تسونامي يجرف الخرطوم".. دراسة من 2011 تكشف أضرار سد النهضة

شديد الحرارة بهذه المناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)