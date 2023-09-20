"زراعة المنوفية" تستقبل بعثة البنك الدولي.. أنشطة المديريات والطب البيطري خلال أسبوع -إنفوجراف وفيديو

كتب- أحمد السعداوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الأربعاء، العدد رقم ١١١ من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو.

ويوضح العدد الجديد الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٢ حتى ١٨ سبتمبر الجاري.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلة بيطرية علاجية مجانية بمركز ومدينة الصف، لدعم المربين، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية حول الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.

وكثفت المديرية حملات الرقابة على الأسواق؛ حيث تم ضبط 11 طنًّا و933 كجم لحومًا مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحومًا مستوردة ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن وهياكل دواجن ومفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية يوم حصاد وتقدير الإنتاجية بمركز طلخا، في إطار برنامج الذرة الشامية المحملة على فول صويا، وتم تنفيذ ندوة إرشادية حول محصول القمح، وطرق الزراعة الحديثة والري والتسميد وأصناف التقاوي المناسبة.

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بعثة البنك الدولي وممثلي وزارتي الزراعة والري، في إطار مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ"، كما تم تنفيذ قافلة زراعية بتلا، بالتعاون مع وكالة كلية الزراعة، وتم إزالة عدد (12) حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، وتم المرور على زراعات فول الصويا بقرى مركز أشمون.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية المرور على المحاصيل الحقلية الرئيسية: القطن، فول الصويا، الأرز؛ للاطمئنان على حالتها، كما تم تنفيذ يوم حصاد وتقدير الإنتاجية ضمن برنامج الذرة الشامية المحملة على فول الصويا، ومحصول السمسم المحمل على القطن، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية حول الزراعة التعاقدية لمحصول فول الصويا بالإدارة الزراعية بميت غمر.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قوافل بيطرية مجانية توعوية شاملة، بمركزي ديرب نجم، وبلبيس، لخدمة المربيين، كما تم عقد 3 ندوات وعدد من اللقاءات الإرشادية للمربين، حول التأمين على الماشية والتحسين الوراثي للسلالات، وتم تنفيذ ٣ حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمراكز الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح، حيث تم ضبط (٨٣٢ عبوة) لـ٨٩ صنف دواء بيطري مخالف.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، عددًا من الندوات الإرشادية، حول القضاء على دودة الحشد والتوسع في زراعة القمح بحوش عيسى بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، ومدير عام التعاون الزراعي بالبحيرة، ومجالس إدارات الجمعيات الزراعية والمشتركة.

وواصل مهندسو البساتين بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، زراعة عدد من الأشجار المثمرة: الجوافة والبرتقال، بإدارة المعمورة الزراعية، وتم تنسيق ميدان زويل التابع لحي وسط والدعم بالنباتات مثل (اليوكا- الوينكا- الأكاليفا).

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح قافلة بيطرية مجانية بإدارة الضبعة البيطرية، لدعم المربين، وشنت حملات على المطاعم، حيث تم ضبط إجمالي 45 كجم دجاج و15 كجم برجر و5 كجم كفتة و10 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حصاد محصول الأرز بالجمعيات الزراعية، وحصاد محصول السمسم المحمل على القطن ضمن فعاليات برنامج التعاون المشترك بين مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمنطقة الاستصلاح، وتم المرور على الزراعات الصيفية، وعقد اجتماع مع لجنة متابعة أعمال الميكنة والجرارات بمنطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على عدد من الجمعيات الزراعية؛ لمتابعة موقف صرف الأسمدة، وتم المرور على زراعات الأرز، والقطن القائمة على الري بالتنقيط كأحد نظم الري الحديث، وتم عقد اجتماع مع العاملين بالإدارة الزراعية بكفر سعد.

وعقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، اجتماعاً مع العاملين لمناقشة خطة تنفيذ الأعمال والتكليفات، وتم المرور على عدد من المزارع، وعقد لقاءات مع المزارعين.

وواصلت جمعية نويبع التعاونية الزراعية عمليات صرف السماد المدعم للمزارعين.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قافلة بيطرية مجانية بقرية بني مهدي، لعلاج ماشية صغار المربين والمزارعين.

وتفقد مدير مديرية الطب البيطري مشروع سمالوط لتسمين العجول ومشروع تحسين السلالات.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج بالمرور على الإدارة الزراعية بطما لمتابعة عمليات صرف الأسمدة، كما تم عقد اجتماع مع العاملين بالإدارة لمتابعة سير العمل، كما تم تفقد حصاد المحاصيل الصيفية.

وأطلقت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، توفير تقاوي القمح بكل مراكز المحافظة بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، ونفذت مديرية الطب البيطري، قافلة بيطرية مجانية بقرية القمانة بنجع حمادي، لخدمة المربين.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، قوافل بيطرية مجانية ولجان رش وعلاج جماعي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الحياة، لدعم المربين.