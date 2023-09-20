معهد "تيودور بلهارس": التكنولوجيا الحيوية مهمة في تعزيز صناعة البروتينات العلاجية المعدلة وراثيا

كتب- عمر كامل:

أكد القائم بأعمال مدير معهد تيودوربلهارس للأبحاث الدكتور محمد عباس شميس، أن مركز التميز في البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا بالمعهد، يستهدف تعزيز صناعة البروتينات العلاجية المهندسة وراثيا، من خلال تطوير طرق محلية لإنتاج هذه النوعية من الأدوية، وتقديم الخدمات والحلول والتدريبات والاستشارات العلمية للصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل الثالثة تحت عنوان "التكنولوجيا الحيوية فى إنتاج البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا من المعمل إلى الصناعة"، والتي نظمها مركز التميز فى البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بالمعهد والممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأوضح القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس أن مركز التميز في البروتينات العلاجية المهندسة وراثيا يسعى ليكون مركزا مرجعيا ومعرفيا قوميا للبحث والتطوير متعدد التخصصات، على مستوى تنافسى دولي، لتمكين ودعم وخدمة الباحثين بهذا المجال، ورفع كفاءة البحث الأكاديمي بهذا التخصص، وربطه بالصناعة.

وأشار شميس إلى أن فعاليات الورشة بحثت عدة موضوعات منها تطوير البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا، والاستفادة من مخرجاتها، والتى تعد أحد الأسواق الضخمة على المستوى العالمى، وتشهد نموًا متسارعًا، لافتا إلى أن مصر تعد سوقًا واعدًا فى هذا المجال.

ونوه إلى أنه شارك في ورشة العمل أكثر من 250 مشاركا من المتخصصين فى مجال البروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا من مختلف شركات الأدوية المصرية والهيئات والمؤسسات المعنية، ولفيف من الأساتذة والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية.

من جهته، قال الدكتور إيهاب الضبع الباحث الرئيسى لمركز التميز إن الورشة شهدت مناقشة التقنيات الحديثة فى التكنولوجيا الحيوية المستخدمة فى تطوير إنتاج البروتينات العلاجية بالمعهد ومنها: الانترفيرون ألفا، والإنترفيرون جاما، والاستربتوكايناز، وهرمون النمو الآدمى، وغيرها، فضلًا عن مناقشة التقنيات فائقة التطور المستخدمة فى التوصيف الجزيئى، وتحليل قياسات الجودة للبروتينات العلاجية المهندسة وراثيًا بمركز التميز.

وأضاف أن فعاليات الورشة شهدت مناقشات حول المحاور المختلفة لربط البحث العلمي بالصناعة من منظور ممثلي البحث العلمي والهيئات الحكومية الصناعية وشركات تصنيع الدواء، وهيئة الدواء المصرية المسئولة عن تنظيم واعتماد نقل التكنولوجيا من البحث العلمي إلى الصناعة، ومناقشة التحديات والمعوقات التى تواجه نقل التكنولوجيا إلى الصناعة.

وأشار إلى أن المشاركين في ورشة العمل أوصوا بضرورة التوسع فى إنشاء المراكز البحثية المعتمدة فى هذا المجال، والتعمق فى نشر طرق ومواصفات نقل واعتماد التكنولوجيا، وإنشاء مراكز معتمدة دوليًا للتجارب قبل السريرية والتعاون بين القطاعات المختلفة فى هذا الشأن.

وقد حاضر فى الورشة، الدكتور محيى حافظ عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، والدكتورة داليا كمال عبدالوهاب مدير وحدة المستحضرات بهيئة الدواء المصرية، والدكتورة أسماء عبدالغفار مدير معمل التكنولوجيا بشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، و الدكتورة ابتهال الدمرداش رئيس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، و الدكتور فوزى حسن الاستشارى بشركة بايوجينيريك فارما، والدكتورة رانيا حسن مدير الإدارة العامة للدراسات الإكلينيكية بهيئة الدواء المصرية، كما القى أعضاء الهيئة البحثية بمركز التميز عدة محاضرات في هذا المجال.​